Квартет Ronny Graupes Spoom сыграет в Вечномолодом

В субботу, 12 октября, в баре Вечномолодой на ул. Ленинградская, 77 состоится концерт интересного немецко-датского квартета Ronny Graupes Spoom. Его представит организатор мероприяти - Самарское джазовое движение.
За 8 лет гитарное трио, переигравшее все джазовые стандарты, перешло к стопроцентно авторскому материалу, который потребовал введения в состав нового инструментального голоса и превращения трио в квартет.
Музыка SPOOM излучает энергию и буквально завораживает многообразием красок и оттенков.
С присущим им богатством воображения и по-хорошему "приземленным" профессионализмом музыканты создают увлекательные звуковые картины.
Их отличают сочетание живости и виртуозности, причудливая звуковая фантазия и едва различимые отзвуки балладной традиции, причем в каждом такте слышно, насколько активно эти элементы взаимодействуют друг с другом.
Ронни Граупе (Ronny Graupe), гитара
Йонас Вестергард (Jonas Westergaard), бас
Кристиан Лиллингер (Christian Lillinger), ударные
Кристиан Вейднер (Christian Weidner), саксофон
12 октября \\ 19.00 \\ Бар "Вечно молодой" (Ленинградская, 77)
+7 (960) 808-69-53
http://samarajazz.ru/graupes