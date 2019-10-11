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Музыка Культура

Квартет Ronny Graupes Spoom сыграет в Вечномолодом

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 12 октября, в баре Вечномолодой на ул. Ленинградская, 77 состоится концерт интересного немецко-датского квартета Ronny Graupes Spoom. Его представит организатор мероприяти - Самарское джазовое движение.

За 8 лет гитарное трио, переигравшее все джазовые стандарты, перешло к стопроцентно авторскому материалу, который потребовал введения в состав нового инструментального голоса и превращения трио в квартет.

Музыка SPOOM излучает энергию и буквально завораживает многообразием красок и оттенков.
С присущим им богатством воображения и по-хорошему "приземленным" профессионализмом музыканты создают увлекательные звуковые картины.

Их отличают сочетание живости и виртуозности, причудливая звуковая фантазия и едва различимые отзвуки балладной традиции, причем в каждом такте слышно, насколько активно эти элементы взаимодействуют друг с другом.

Ронни Граупе (Ronny Graupe), гитара
Йонас Вестергард (Jonas Westergaard), бас
Кристиан Лиллингер (Christian Lillinger), ударные
Кристиан Вейднер (Christian Weidner), саксофон

12 октября \\ 19.00 \\ Бар "Вечно молодой" (Ленинградская, 77)
+7 (960) 808-69-53
http://samarajazz.ru/graupes

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