В Отрадном ОПГ из шести человек за полгода продали героина более чем на 3 млн рублей

В Отрадном осудили участников ОПГ, торговавших героином. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Группа действовала с декабря 2016 по июль 2017 г. и продала героина более чем на 3 млн рублей. В уголовном деле 14 эпизодов. Сбывали наркотик "по старинке" — без интернета и "закладок".

Полицейские вышли на след наркоторговцев после жалоб жителей дома на ул. Ленина, которые были недовольны появившимися в подъезде наркоманами и использованными шприцами. Более того, горожане даже указали на предполагаемых продавцов героина.

Сначала правохранители вышли на 28-летнего местного жителя. Позже выяснилось, что бизнес "семейный". Наркоману по кличке "Сивый" товар поставлял его брат и жена брата. Супруги покупали вещество партиями от 50 до 100 г у мужчины по прозвищу "Ермак". Деньги за товар они переводили ему на карту, либо просто отдавали при встрече. В преступной группе также состояли две местные наркоманки, они были сбытчицами.

Сначала задержали 10 покупателей, все они дали показания. А 7 июня 2017 г. были задержаны все члены ОПГ.

Организатором ОПГ был 31-летний оператор котельной, судимый за грабеж. В конце января 2017 г. он решил заняться сбытом героина и через знакомых вышел на оптовика — "Ермака". При встрече в Чапаевске "Ермак" пояснил, что минимальная партия — 10 г за 7 тыс. рублей. Отрадненец приобрел ее и дал на пробу брату. Затем мужчина купил большую партию и пригласил в бизнес жену. Каждые три — четыре дня они покупали по 50 г героина, смешивали его с сахарной пудрой и фасовали. Число покупателей росло.

В начале апреля 2017 г. они нашли еще одного распространителя. Наркозависимой женщине давали по 12 доз за 10 тыс., она продавала их по 1 тыс. руб. за грамм, а оставшиеся две дозы брала себе. Позже к группе присоединилась еще одна наркоманка.

В итоге в семье злоумышленников появился новый автомобиль, они съехали с квартиры на ул. Ленина, где жили с бабушкой и начали строить загородный дом. На стройке тоже работали наркозависимые. Платили им героином. Главу семьи и ОПГ задержали как раз тогда, когда он вез "оплату" рабочими.

В телефонных разговорах для конспирации героин обозначали словом "бензин", а вес — литрами вместо граммов. Покупатели сначала звонили одному из братьев на номер, оформленный на третьих лиц. Продажа проходила прямо у подъезда организаторов ОПГ. А в нескольких метрах от этого места покупателей задерживали полицейские. Обе наркозависимые сбытчицы тоже отдавали покупателям "товар" около своих домов.

В начале июня 2017 г. полицейские установили и личность "Ермака", им оказался 30-летний мужчина. Покупатели перечисляли деньги на банковскую карту его гражданской супруги. Мужчину задержали с поличным на ул. Балаковской в Самаре во время "проверочной закупки". На следствии он признал вину частично и отказался от дачи показаний.

Остальные члены группы сотрудничали со следствием.