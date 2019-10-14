Спектакль СГИК "Аленький цветочек" показали на ТВ во всех регионах ПФО

В Приволжском федеральном округе в рамках Года театра, объявленного президентом России Владимиром Путиным, проходит фестиваль "Театральное Приволжье". Спектакли школьных и студенческих театров из 14 областей участвуют в конкурсе на звание победителя. В минувшую субботу студенческие спектакли, ставшие победителями регионального этапа фестиваля, смогли посмотреть на ТВ любители театра всего округа.

Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. В номинации "Студенческие (молодежные) театры" на конкурс представлен спектакль "Аленький цветочек" по сказке Сергея Аксакова в постановке 2-го актерского курса Самарского государственного института культуры.

11 октября в самарском Доме молодежи на просмотр видеоверсии спектакля собрались представители молодежных организаций и журналисты. Перед началом показа выступил президент Самарского регионального общественного фонда содействия развитию культуры и нравственности "Всенародное достояние" и председатель областного Аксаковского комитета Павел Коровин.

"Мы очень рады, что появился такой спектакль, который пересказал известную сказку современным языком. Спектакль, в котором есть прекрасные режиссерские ходы и замечательные песни самарского композитора Леонида Вохмянина на стихи Сергея Макарова, тоже нашего земляка. Я знаю, что актеры, готовясь к спектаклю, даже специально обучались вокалу. И результат налицо", - рассказал он.

Александр Мальцев поставил спектакль без декораций. В главных ролях заняты Александр Бригаднов (Купец), Анжелика Марфина (Старшая дочь), Марина Лукина (Средняя дочь), Виктория Мамаева (Младшая дочь), Антон Черенков (Королевич).

Актеры изображают и птиц, и зверей, и деревья, и сказочный дворец, где живет Чудовище. А коллективный образ самого Чудовища передают девять актеров, которые в этот момент напоминают хор из древнегреческого спектакля.

После того как завершилась трансляция всех спектаклей, открылось голосование за лучший из них. Зрители могут отдать свой голос за наиболее понравившийся проект, отправив SMS на многоканальный номер. При этом, по условиям конкурса, голосовать можно только за спектакли из других регионов.

Кстати, в Самаре уже сформировалась группа поддержки из поклонников творчества молодых актеров спектакля "Аленький цветочек".

Трансляция школьного спектакля "Тайна серого замка, или Каникулы с привидениями" пройдет 26 октября в 9:00 на телеканале "Губерния". Кроме того, записи фестивальных спектаклей размещены на сайте "Театральное Приволжье.рф".