Дарья Касаткина стала первой ракеткой России

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина вновь стала первой ракеткой России. Новый рейтинг WTA опубликован в понедельник, 14 октября. Согласно ему, Дарья поднялась на две строчки и занимает 37-е место, что является лучшим результатом среди россиянок.
Лидером мировой классификации остается австралийка Эшли Барти, серебро у Каролины Плишковой, а бронза рейтинга у японки Наоми Осаки.
Напомним, в конце сентября звание первой ракетки России также носила уроженка Самарской области Анастасия Павлюченкова. Сейчас среди соотечественниц она показывает третий результат и занимает 40-е место рейтинга WTA.