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Олимпийские Спорт

Дарья Касаткина стала первой ракеткой России

ТОЛЬЯТТИ. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженка Тольятти Дарья Касаткина вновь стала первой ракеткой России. Новый рейтинг WTA опубликован в понедельник, 14 октября. Согласно ему, Дарья поднялась на две строчки и занимает 37-е место, что является лучшим результатом среди россиянок.

Фото: kasatkina/?hl=ru https://www.instagram.com/

Лидером мировой классификации остается австралийка Эшли Барти, серебро у Каролины Плишковой, а бронза рейтинга у японки Наоми Осаки.

Напомним, в конце сентября звание первой ракетки России также носила уроженка Самарской области Анастасия Павлюченкова. Сейчас среди соотечественниц она показывает третий результат и занимает 40-е место рейтинга WTA.

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