Дарья Касаткина стала первой ракеткой России

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Уроженка Тольятти Дарья Касаткина вновь стала первой ракеткой России. Новый рейтинг WTA опубликован в понедельник, 14 октября. Согласно ему, Дарья поднялась на две строчки и занимает 37-е место, что является лучшим результатом среди россиянок.