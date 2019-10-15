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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре восстанавливают захоронения участников Великой Отечественной войны

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты думы Самары приводят в порядок захоронения участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 11 октября они вместе с представителями районных администраций, членами Молодежного парламента и волонтерами побывали на городском кладбище, чтобы своим трудом отдать дань уважения незаслуженно забытым героям.

В преддверии праздника

Задачу восстановить заброшенные захоронения перед муниципалитетами поставил губернатор Дмитрий Азаров. В преддверии 75-летия Великой Победы в порядок приведут сотни могил и мемориалов по всей территории Самарской области.

Многое делается в рамках проекта "Историческая память", федеральным куратором которого является депутат Госдумы Александр Хинштейн. В Самаре это направление возглавляет заместитель председателя городской думы Сергей Рязанов.

"Вместе с ветеранскими организациями мы составили списки ушедших участников войны и тружеников тыла, у которых не осталось родственников. Это значит, что их могилы некому привести в порядок, - рассказал он. - Только на городском кладбище в уходе нуждается 21 захоронение. Труда и участия требуют могилы на Безымянском и Рубежном кладбищах".

К патриотической акции подключились представители городской власти, главы районов Самары, участники поисковых и волонтерских отрядов. Еще в прошлом году на городском кладбище прошло несколько субботников.

"Вместе с отрядом "Крылья" мы очистили территорию, спилили деревья, подняли памятники и покрасили ограды", - сообщил Сергей Рязанов.

Также городской бюджет выделил средства на восстановление забора на первой линии кладбища и благоустройство дорожек, ведущих к могилам.

Подробности читайте в газете "Волжская коммуна" завтра, 16 октября.

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