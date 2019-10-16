В художественном музее откроется выставка Олега Елагина "Deep digital night. Вглубь цифровой ночи"

С 17 октября по 17 ноября Самарский областной художественный музей представляет персональную выставку медиахудожника Олега Елагина, включающую графику, видео и скульптурные объекты.

Елагин исследует визуальное движение; ему важно некое нулевое состояние и возможность его катастрофического стирания. Изображение, зафиксированное ночью, предполагает с одной стороны необходимое отстранение от "потерянного пейзажа", с другой — смещение оптики и попытку ее определения посредством продолженного времени в пространстве.

Представленное на выставке видео "Свет позади нас" — исследование возможностей преодоления пространства. Олег Елагин обретает новую пустоту в провалах тишины, смонтированной в изображение визуальной графики и определяющей новейшую оптику в нулевом визуальном ландшафте.