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Музеи и выставки Культура

В художественном музее откроется выставка Олега Елагина "Deep digital night. Вглубь цифровой ночи"

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 17 октября по 17 ноября Самарский областной художественный музей представляет персональную выставку медиахудожника Олега Елагина, включающую графику, видео и скульптурные объекты.

Елагин исследует визуальное движение; ему важно некое нулевое состояние и возможность его катастрофического стирания. Изображение, зафиксированное ночью, предполагает с одной стороны необходимое отстранение от "потерянного пейзажа", с другой — смещение оптики и попытку ее определения посредством продолженного времени в пространстве.

Представленное на выставке видео "Свет позади нас" — исследование возможностей преодоления пространства. Олег Елагин обретает новую пустоту в провалах тишины, смонтированной в изображение визуальной графики и определяющей новейшую оптику в нулевом визуальном ландшафте.

Олег Елагин — медиахудожник, музыкант. Образование: Самарская государственная академия транспорта и коммуникаций, независимая школа современного искусства, художественная стипендия для обучения в Германии от Stuttgarter kunstverein e.v. г. Штутгарт, Германия, художественная стипендия Европейского Культурного фонда, стипендиат художественной резиденции Vyksa Air, член творческого союза художников "Солярис".

2019 — "Невозможные путешествия", Амстердам, Голландия
2018 — Международный фестиваль цифрового искусства и новых медиа "File", Сан-Паулу, Бразилия
2018 — "Электрическая Россия" галерея "Виктория", Самара
2018 — "Портал — визуальное исследование", художественное пространство "Лотрингер 13_Флорида", Мюнхен, Германия
2017 — Лауреат конкурса "Музыка в Антологии", фестиваль "MATA", Нью-Йорк, США
2016 — "Антимузей. Часть 2", Электромузей, Москва
2016 — Выставка номинантов "Премии в области современного искусства им. Сергея Курёхина", Санкт-Петербург
2016 — Персональная выставка "Дополнительность", Самарский литературный музей, Самара
2016 — "Открытые системы", Музей современного искусства "Гараж", Москва  
2015 — Персональная выставка "Улучшение". В рамках проекта "Волга-Ноль", Государственный центр современного искусства, Самара
2015 — 61 международный кинофестиваль короткометражного кино в Оберхаузене, Оберхаузен, Германия
2015 — Программа видеоарта в рамках 9-го ежегодного международного фестиваля медиаискусства КИБЕРФЕСТ, Богота, Колумбия, Санкт-Петербург
2014 — Групповая выставка в рамках Международной биеннале современного искусства Манифеста 10 "Не музей. *Лаборатория эстетических подозрений", Арт-пространство "Новая индустрия", Санкт-Петербург, Россия
2014 — Персональная выставка "Pan/Crop STD", Stuttgarter kunstverein e.v., Штуттгарт, Германия
2013 — Групповая выставка "По-московскому времени", галерея "Виктория", Самара
2013 — Выставка "Искусство против географии", Пермский музей современного искусства PERMM, Пермь
2013 — "Найденное", Государственный центр современного искусства, Москва
2013 — Персональная выставка "Присутствие отсутствия", Галерея "Светлана", Москва
2013 — "Ничего подобного", Музей Москвы, Москва. В рамках 5й Московской биеннале современного искусства
2013 — Персональная выставка "Без живописи", "Арт-центр", Самара
2012 — "Течения. Самарский авангард 1960-2012", Музей им. Алабина, Самара
2012 — кинофестиваль LIQUIDITY. Изображения, миграции и тела. Барселона, Испания
2012 — 10й Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого", Владивосток
2012 — "Кино: New Device", Государственный центр современного искусства, Москва
2011 — IX Красноярская международная музейная биеннале "Во глубине", Красноярск
2011 — "Вариации на тему" в рамках кинофестиваля "Кинотавр", Сочи / Variations on a Theme, Kinotavr Film Festival, Sochi, Russia
2009 — "Видеоформат [линейность]", Государственный центр современного искусства, Москва
2009 — "Брак", галерея "МʼАРС", Москва
2008 — фестиваль фестиваль видеопоэзии "ЗРЯ!", Центральный дом художника (ЦДХ), Москва
2006 — Фестиваль действительного кино "КИНОТЕАТР.DOC", Москва

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