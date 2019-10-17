16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Самарский деловой мир" купил ТЦ в Челябинске Компания "Землеустроитель" выполнит полный спектр геодезических и кадастровых работ Планам по застройке у стадиона "Волга" может помешать банкротство ФК "Юнит" "Самарский кирпич" намерен выкупить участок под бывшим заводом у "Ладьи" Здание ТЦ "Октябрь" продано за 55,3 млн рублей

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

"Самарский деловой мир" купил ТЦ в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 85
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Самарский деловой мир" купил в Челябинске торговый центр "Маяк для дома", пишет gubernia74.ru.

По информации источника, новые владельцы намерены полностью изменить концепцию комплекса, чтобы привлечь в него новых арендаторов и покупателей. 

 

Гид потребителя

Фото на сайте

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3