"Самарский деловой мир" купил ТЦ в Челябинске

"Самарский деловой мир" купил в Челябинске торговый центр "Маяк для дома", пишет gubernia74.ru.
По информации источника, новые владельцы намерены полностью изменить концепцию комплекса, чтобы привлечь в него новых арендаторов и покупателей.
"Самарский деловой мир" купил в Челябинске торговый центр "Маяк для дома", пишет gubernia74.ru.
По информации источника, новые владельцы намерены полностью изменить концепцию комплекса, чтобы привлечь в него новых арендаторов и покупателей.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.