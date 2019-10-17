В Чапаевске осудили пьяного водителя, по вине которого в ДТП погиб ребенок

В Чапаевске вынесен приговор водителю, севшему за руль пьяным и спровоцировавшему ДТП, в котором погиб ребенок, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Судом установлено, что подсудимый, проезжая мимо с. Криволучье-Ивановка Красноармейского района, выехал на встречную полосу, где столкнулся автомобилем, в котором находилась семья с тремя детьми. В результате полученных в аварии травм 11-месячная пассажирка встречного автомобиля скончалась в больнице.

"Суд с учетом позиции прокурора признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 264.1 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), и назначил ему наказание виде лишения свободы сроком на четыре года", — сообщают в надзорном ведомстве.