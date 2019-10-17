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Суды Происшествия

Жителю Отрадного дали 10 лет за убийство, грабеж и хранение наркотиков

ОТРАДНЫЙ. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Отрадном вынесли приговор 25-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении ряда тяжких преступлений, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В октябре 2018 г. мужчина был задержан сотрудниками полиции в подъезде дома по ул. Гагарина с крупной партией наркотиков. В том же месяце он пытался открыто похитить бутылку алкоголя с прилавка местного магазина, но был задержан охраной. В январе 2019 г. во время распития спиртного подсудимый убил своего знакомого кухонным ножом, после чего похитил из его квартиры куртку, телевизор, смартфон и сумку.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), п. "в" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с незаконным проникновением в жилище), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж) и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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