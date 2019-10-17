АвтоВАЗ отсрочил переход на электронные ПТС на год

АвтоВАЗ решил отсрочить переход на электронные ПТС. Этому посодействовало решение коллегии Евразийской экономической комиссии, а производителю дали год на улаживание процесса, пишет car.ru.

В августе автогигант сообщил о подготовке к переходу на электронные ПТС, а ввести нововведения в силу производитель планировал еще в сентябре, наряду со всеми другими автопроизводителями в стране.

Согласно решению Евразийской Экономической Комиссией, крайний срок улаживания всех нюансов должен был наступить 1 ноября текущего года. Электронные паспорта облегчат для автомобилистов оформление многих процедур, связанных с оборотом паспортов на автомобили, а также регистрацией транспортных средств.

Недавно ЕЭК продлил срок перехода до ноября следующего года, что, возможно, связано с низким уровнем готовности автопроизводителей к новым изменениям.