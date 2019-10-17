В Самаре окончено следствие по делу Реналя Мязитова

11 сентября сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Самарской области предъявили окончательное обвинение в мошенничестве и двух эпизодах злоупотребления полномочиями Реналю Мязитову. Сейчас сторона защиты знакомится с материалами уголовного дела, которые изложены в 34 томах.

Напомним, силовики считают, что Мязитов, возглавляя СОФЖИ, санкционировал покупку по завышенной цене земельного участка, повторно оплатил снос военного городка и знал о махинациях с землей в Тольятти.

Своей вины Мязитов не признает. Срок следствия пока продлен до 23 декабря 2019 г., на то же время по решению суда продлен и срок содержания бывшего чиновника в СИЗО.

Сторона защиты пыталась в областном суде доказать, что повлиять на следствие Мязитов уже не может, а потому основания для его ареста более не актуальны, но 16 октября облсуд оставил решение районных коллег в силе.