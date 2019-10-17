16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На кухне у жителя Приволжского района нашли взывчатку В Самаре окончено следствие по делу Реналя Мязитова Осужден самарец, ограбивший и избивший до смерти мужчину в вагоне поезда В Жигулевске возбудили дело на водителя, повторно севшего пьяным за руль Житель Сызрани протащил на машине и ударил о забор полицейского в Ульяновске

Преступления Происшествия

В Самаре окончено следствие по делу Реналя Мязитова

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 366
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

11 сентября сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Самарской области предъявили окончательное обвинение в мошенничестве и двух эпизодах злоупотребления полномочиями Реналю Мязитову. Сейчас сторона защиты знакомится с материалами уголовного дела, которые изложены в 34 томах.

Напомним, силовики считают, что Мязитов, возглавляя СОФЖИ, санкционировал покупку по завышенной цене земельного участка, повторно оплатил снос военного городка и знал о махинациях с землей в Тольятти.

Своей вины Мязитов не признает. Срок следствия пока продлен до 23 декабря 2019 г., на то же время по решению суда продлен и срок содержания бывшего чиновника в СИЗО.

Сторона защиты пыталась в областном суде доказать, что повлиять на следствие Мязитов уже не может, а потому основания для его ареста более не актуальны, но 16 октября облсуд оставил решение районных коллег в силе.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3