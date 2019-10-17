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Гандбольная "Лада" обыграла "Астраханочку"

АСТРАХАНЬ. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В своем седьмом матче предварительного этапа "Суперлиги Париматч - чемпионата России" в Астрахани "Лада" взяла верх над "Астраханочкой" - 27:26 (14:12), сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Фото: "Лада" ГК

"Астраханочка": Рябцева (0/1=0%), Трусова (18/44=40%); Кочетова - 2/1, Нуньес - 1 (2 мин.), Антонова - 4, Сабирова - 3, Зеленкова - 1, Малашенко - 2, Ежикова - 5, Кайнарова - 3, Гафонова - 1 (4 мин.), Тарасова - 4.

"Лада": Лагина (15/34=44%), Деревень (2/9=22%); Фомина - 4/1, Близнова - 6/4, Какмоля - 3 (2 мин.), Михайличенко - 6, Шамановская, Никитина - 3, Решетникова - 2, Голубева, Щербак - 1, Блохина - 2, Амельченко, Новоселова.

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