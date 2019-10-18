Экс-зампрокурора Промышленного района Самары предстал перед судом

В Промышленном районном суде рассматривается уголовное дело в отношении бывшего зампрокурора этого же района Олега Анищенко, обвиняемого в получении взятки. Вместе с ним на скамье подсудимых бывший сотрудник полиции и экс-адвокат Владимир Коршиков, которому вменяют посредничество в передачи мзды.

Напомним, 41-летнего советника юстиции Анищенко задержали с поличным в его рабочем кабинете при получении 300 тыс. руб., которые ему передал Коршиков. За это незаконное вознаграждение, подследственному Чараеву, обвиняемому в организации незаконной игорной деятельности, нужно было смягчить квалификацию содеянного.

Дело Чараева находилось в производстве следственного отдела по Промышленному району регионального СУ СК РФ, а в конце марта поступило в Промышленный райсуд. Материалы в отношении Чараева и четверых его подельников были переданы на рассмотрение федеральной судье Надежде Исмаиловой, кстати, также бывшей сотруднице прокуратуры.

Экс-заместитель районного прокурора Олег Анищенко признает вину в получении взятки Во вторник, 18 декабря, в Самарском областном суде рассматривали жалобу адвоката на помещение под стражу 41-летнего экс-заместителя прокурора Промышленного района Олега Анищенко. Его обвиняют в получении взятки за смягчение квалификации по уголовному делу об организации незаконной игорной деятельности.

В мае она зачитала приговор. Так как все обвиняемые не были ранее судимы и имели иждивенцев, наказание было совсем несуровым — от одного до двух лет условного лишения свободы и даже без штрафа. Непонятно зачем было давать взятку, но, видимо, подследственного сильно напугали.

В конце июля в тот же суд поступило и дело о взятке. Оказавшись в привычной обстановке, экс-прокурор вполне мог рассчитывать на теплый прием, так как ранее сам поддерживал в этих стенах государственное обвинение и знал практически всех судей. Но дело передали судье Варваре Базевой, получившей этот статус только в мае этого года и ранее работавшей в Кировском райсуде помощником судьи.