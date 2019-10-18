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Пожары Происшествия

Во время тушения квартиры на ул. Волгина в Самаре пожарные спасли мужчину

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 17 октября, в 12:12 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании вещей в квартире дома № 132 по ул. Волгина в Железнодорожном районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого ставила семь кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 25 человек, в том числе три звена газодымозащитной службы. Огнеборцами использовалось семь единиц техники.

Пожар удалось ликвидировать в 12:32.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, во время тушения пожарные спасли пострадавшего 30-летнего мужчину.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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