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Суды Происшествия

В Самаре осужден директор фирмы, укравший у своей компании 5 млн рублей

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Октябрьский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего директора ООО, обвинявшегося в совершении четырех преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата", сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В полицию поступили заявления от должностного лица ООО, о том,  что предыдущий директор заключил фиктивные договора на поставку компании различного оборудования. Первичные документы он передал в бухгалтерию в целях дальнейшего перечисления денег со счета компании на счет ООО своего знакомого. Полицейские провели проверку и факты, указанные в заявлениях, подтвердились.

Правоохранителями установлено, что директор заключал заведомо убыточные договора на поставку оборудования, которое фактически не требовалось, и, соответственно поставлено не было. Деньги переводились на счета фирм-"однодневок", не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность. В ходе следствия по возбужденному уголовному делу были собраны доказательства по четырем эпизодам преступной деятельности фигуранта. Общая сумма ущерба, причиненного компании в лице вновь назначенного директора составила более 5 млн рублей.

После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал фигуранта виновным.

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