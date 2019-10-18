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Преступления Происшествия

Сотрудники полиции задержали предполагаемого мошенника и ищут потерпевших

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Самары задержали 24-летнего жителя с. Кротовка, подозреваемого в мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В июле текущего года к правоохранителям обратилась 82-летняя жительница областной столицы, заявив, что стала жертвой обмана. Злоумышленник рассказал пенсионерке, что является жителем зарубежья и находится в трудном финансовом положении. Его родственники собираются перевести ему деньги, но у него отсутствует банковский счет. Мужчина предложил старушке одолжить ему денег, а впоследствии на ее счет поступят деньги его родственников. После того как потерпевшая отдала деньги новому знакомому, он скрылся. На банковский счет женщины деньги так и не поступили.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), было возбуждено уголовное дело. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого преступника. Оперативники выяснили, что подозреваемый мужчина после совершения мошенничества уехал в Екатеринбург. В ходе проведения оперативных мероприятий он был задержан 8 октября.

Как установили стражи правопорядка, в настоящее время подозреваемый нигде не работает и ранее судим за грабеж. Мужчина признался в содеянном и рассказал полицейским, что часть похищенных денег потратил на личные нужды. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде ареста. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.

Всех, кто пострадал от противоправных действий злоумышленника, просим обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить по телефону 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России".

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