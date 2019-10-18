Школа межнациональных коммуникаций приглашает слушателей

Школа межнациональных коммуникаций (#ШМК2019) начнет работу 12 ноября. Преподаватели Самарского университета, лидеры национальных центров региона и эксперты в области межнационального общения расскажут слушателям о том, как человек может стать успешным и востребованным в незнакомом социальном и культурном пространстве.

На занятиях будут выступать почетные гости, которые поделятся со слушателями своими историями успеха в бизнесе, культуре, науке, спорте, расскажут о своем становлении в новой для себя стране. По завершении курса слушатели примут участие в деловой практической игре, которая поможет в доступной форме закрепить полученные знания. По итогам слушателям вручается официальный сертификат от Самарского университета. #ШМК2019 - это живые истории, актуальные примеры, интересные люди, возможность расширить свой кругозор в области межнационального общения и познакомиться с представителями других национальностей.

"Современный человек живет в глобальном мире, объединяющем традиции и ценности разных народов. Тем важнее понимать друг друга, уметь выстраивать диалог с собеседниками, представляющими другие страны и национальности, сохраняя при этом свою самобытность. Школа межнациональных коммуникаций даст слушателям знания, способствующие эффективной интеграции в мультикультурное общество, а значит, ведущие к успеху в современном мире", - считает Игорь Буров, директор Дома дружбы народов.

Участие в #ШМК2019 будет интересно студентам и преподавателям самарских вузов, изучающим вопросы межнациональных отношений: социологам, культурологам, психологам, историкам, филологам, журналистам. В качестве слушателей приглашаются иностранные студенты самарских вузов, представители национально-культурных центров Самары и Самарской области, специалисты государственных учреждений и НКО.

Занятия будут проходить с 12 ноября по 10 декабря 2019 года два раза в неделю (по вторникам и четвергам) с 18:00 до 21:00.

Проект реализуется с 2013 года при поддержке администрации губернатора Самарской области. Школа проводится Научно-просветительским центром "Университет" в сотрудничестве с Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П.Королева, Межвузовским гуманитарным музейным центром Самарского университета, Советом ректоров вузов Самарской области, Домом дружбы народов и центром обучения "ПРАТОН".

Информационные партнеры проекта - информационный портал "Волга Ньюс", "Волжская коммуна", самарский интернет-журнал "Другой город", "Самарская газета", ТРК "Губерния".

Зарегистрироваться можно до 10 ноября по ссылке https://npc-university.timepad.ru/event/1080903/ Занятия будут проходить по адресу: ул. Академика Павлова, 1, корпус 22в (Межвузовский гуманитарный музейный центр Самарского университета). Участие для слушателей является бесплатным.