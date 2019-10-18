В Тольятти завершилась "Волжская осень"

В Тольятти завершился фестиваль спорта "Волжская осень" — корпоративные соревнования компании СИБУР по баскетболу, хоккею и шахматам. В этом году они собрали свыше 250 сотрудников компании из Тольятти, Краснодара, Москвы, Воронежа, Перми, Нижневартовска, Нижнего Новгорода, Кстово и других городов. Всего в соревнованиях приняли участие 34 команды: 13 баскетбольных, 14 шахматных и 6 хоккейных. В качестве почетных гостей и участников на фестиваль спорта приехали представители ПАО "Татнефть".

"Ежедневный труд требует не только хорошего физического, но и эмоционального и интеллектуального здоровья. Поэтому мы заботимся о правильном питании работников, уделяем внимание психологической разгрузке и организуем занятия физической культурой. Представленные в рамках "Волжской осени" три вида спорта направлены как раз на то, чтобы здоровье сотрудников было на высоте", — отметил председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов.

В прошлом году была заложена традиция проведения соревнований детского баскетбольного турнира "Волжская осень Junior" накануне основных соревнований. Участниками турнира в этом году стали юноши 2006 года рождения из Москвы, Екатеринбурга, Перми и Тольятти. Многие из них уже показали отличный результат на играх чемпионата России среди юношеских команд. В этом году первое место в турнире заняла команда ЦСКА-1 (г. Москва), "серебро" у ДЮСШ им. А.Е. Канделя (г. Екатеринбург) и замкнула тройку лидеров команда СДЮСШОР №2 "Красные Крылья" (г. Тольятти).

Сам фестиваль спорта традиционно прошел на пяти площадках — во Дворце спорта "Волгарь", где в 2014 году по партнерской программе СИБУР и NBA была реконструирована баскетбольная площадка, в спортивном комплексе "Акробат", на стадионе "Торпедо", СДЮСШОР №4 "Шахматы" и в ФОК "Труд".

По итогам двух дней первое место по баскетболу заняла команда Корпоративного центра (г. Москва), подтвердив лидерство прошлого года. На втором месте оказалась команда СИБУР "Тольятти" и "бронзу" взяла команда "СИБУР Тобольск".

В соревнованиях по хоккею тольяттинская ледовая дружина показала стабильный результат и тоже завоевала "серебро", уступив только объединённой команде СИБУР и ПАО "Татнефть". Третье место — у сборной "Томскнефтехима".

В соревнованиях по шахматам с большим отрывом ушла вперед команда ПАО "Татнефть", на второй строчке оказались работники "Воронежсинтезкаучук" и на третьей — "СИБУР-Химпром".

"СИБУР не только ориентирован на здоровый образ жизни и спортивную составляющую для своих сотрудников, но и активно помогает развивать спорт в городах присутствия. В Тольятти благодаря помощи компании, есть возможность обновлять материально-техническую базу у баскетбольной и шахматной школ. И в этом году наши дети показывают очень высокий результат на первенствах России. Поэтому "Волжскую осень" можно считать важным событием не только для всех предприятий компании Роснефть, но и всего нашего города", — рассказала главный судья соревнований, директор СДЮШОР "Шахматы" Гульнара Салахова.

Кстати, в товарищеском матче по шахматам между лучшими игроками компании СИБУР и "Татнефть" и детской сборной победу одержали юные тольяттинцы со счетом 9:5.

В четвертый раз в соревнованиях участвовали и дети сотрудников "СИБУР Тольятти". Для них был организован праздник "Спортивный сибуренок". В этом году в увлекательном квесте приняли участие 110 детей работников предприятия. Перед началом испытаний состоялась традиционная спортивная разминка, которую провела заслуженный мастер спорта по гандболу, трехкратная чемпионка мира Надежда Муравьева. Около десятка испытаний на ловкость, меткость и скорость досталось сибурятам, которые были вознаграждены призами и подарками.

Как и в прошлом году, на "Волжской осени" большое внимание уделялось экологичности проводимого мероприятия. На всех спортплощадках были установлены контейнеры для сбора пластиковых бутылок из-под питьевой воды. Кстати, из переработанного пластика был изготовлена спортивная форма команд и баскетбольные мячи, разработанные СИБУРом совместно с компанией Wilson. Новшеством этого года стали оригинальные медали, сделанные также из переработанного сырья.