Выставка "Васнецов. Русские сказки" прибыла в Самару

Уже более века дети представляют себе Ивана-царевича, Добрыню Никитича, Илью Муромца, Царевну Лебедь именно такими, каким их изобразил великий русский художник Виктор Васнецов. С 16 ноября по 22 декабря в Самаре пройдет выставка "Васнецов. Русские сказки" - авторского проекта ростовской креативной студии Р-АРТ.

Первые четыре недели (с 16 ноября по 15 декабря) жителей Самары и гостей города ожидает мультимедийная выставка, посвященная творчеству Виктора Васнецова. А в течение последних семи дней (с 16 по 22 декабря) Р-АРТ представит свой флагманский проект "Иван Шишкин. Одинокие леса", который уже успели оценить жители Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Красноярска.

Выставка "Васнецов. Русские сказки" - проект из цикла "Великие русские живописцы", который сочетает в себе современные технологии и классическое искусство. При его создании было использовано около 100 работ знаменитого живописца из музеев со всей России. Уникальный сценарий, разработанный совместно с искусствоведами и озвученный профессиональными актерами под аккомпанемент классической музыки, в буквальном смысле погружает в творчество Васнецова.

Современные технологии и работа дизайнеров-аниматоров подарят ощущение ожившей сказки: лучи солнца заиграют на сияющих доспехах бравых богатырей, зашумят деревья у пруда, где льет слезы по брату Аленушка, вихрь ветра заиграет с кистями ковра-самолета... Ранее проект с большим успехом демонстрировался в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

"В Самаре мы впервые, но уверены, что жители по достоинству оценят проект о художнике-гении. Результаты посещения выставки в других городах позволили нам понять, что в людях жив интерес к русскому искусству. "Васнецов. Русские сказки" - по-настоящему семейный проект, где дети окажутся в мире знакомых и любимых русских сказок, а взрослые расширят свои познания о жизни и творчестве великого русского художника. Особенно актуально это в связи с приближающимися новогодними праздниками, когда каждому из нас хочется привнести в жизнь немного волшебства", - комментирует директор креативной студии Р-АРТ Александр Иванов.

Посетителей выставки ожидают сразу два выставочных зала: в первом они смогут погрузиться в атмосферу волшебной сказки благодаря стилистически оформленным зонам отдыха, информационным стендам и фотозонам. Во втором зале гостей проекта ожидает уникальный видеофильм, содержательно представляющий собой единство биографии и творческой деятельности героя. Представленные в фильме полотна - это оригиналы картин из коллекций наиболее выдающихся музейных комплексов, только переведенные в цифровой формат.

Виктор Васнецов - основоположник модерна в русской живописи, известный, прежде всего, как автор многочисленных картин на сказочные, былинные и исторические сюжеты. Его полотно "Богатыри" положило начало традиции обращения к сюжетам русских народных сказок и былин в изобразительном искусстве страны. Благодаря близости к национальной культуре Васнецов стал по-настоящему народным художником, а его творения еще при жизни были высоко оценены и приобретались такими коллекционерами, как Савва Мамонтов и Павел Третьяков.

Экспозиция открыта для посещения с 10:00 до 21:00 в ТРЦ "Аврора". Подробности: https://r-art.ru