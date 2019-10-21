Анастасия Павлюченкова проиграла в финале Кубка Кремля

В воскресенье, 20 октября, воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова не смогла выиграть ВТБ Кубок Кремля, пишет championat.com.

В финале турнира 28-летняя уроженка Самары проиграла швейцарке Белинде Бенчич, посеянной под третьим номером, со счетом 6:3, 1:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут. В личных встречах Бенчич ведёт — 5-1.

В активе Павлюченковой 5 эйсов, 6 ошибок на подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. Белинда 8 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и сделала 5 брейков.

В полуфиналах Анастасия обыграла чешку Каролину Мухову, а швейцарка взяла верх над представительницей Франции Кристиной Младенович.