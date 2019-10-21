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Гандбольная "Лада" победила "Динамо-Синару" — 28:24

ВОЛГОГРАД. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В своем восьмом матче предварительного этапа "Суперлиги Париматч — чемпионата России" в Волгограде гандбольная "Лада" обыграла "Динамо-Синару" — 28:24 (14:15), сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Фото: "Лада" ГК

"Динамо-Синара": Верещак (1/9=11%), Карабутова (0/2=0%), Дувакина (4/22=18%); Литвинова — 1/1, Лебедева — 5/3, Дудкина — 4, Дукарт, Стаценко — 2, Алирзаева — 2, Крахмалева, Колодяжная — 2 (6 мин.+дисквалификация), Майорова (2 мин.), Скивко — 1, Сиднина — 7.

"Лада": Лагина (0/1=0%), Михайлюта (13/36=36%); Фомина — 1 (2 мин.), Какмоля, Михайличенко — 4, Шамановская, Никитина — 1, Решетникова — 2, Голубева (2 мин.), Щербак — 3, Блохина — 2 (4 мин.), Кирдяшева — 10/3, Портягина, Амельченко, Новоселова — 1 (2 мин.), Смирнова — 4/1 (4 мин.).

"Видимо, наши гандболистки после победы в Астрахани решили, что против волгоградок можно просто выйти, и они сдадутся, но это молодая и азартная команда, которую легко не одолеть, — резюмировал по окончании встречи Алексей Алексеев, наставник гостей. — Я настраивал девчонок на серьезное начало, но все получилось так, как мы игроков предупреждали: динамовки сразу помчались в атаку, стараясь что-то доказать. В итоге за тайм нам забили 15 голов. В перерыве было дано строгое задание не пропустить больше 24-х мячей. Команда уложилась в эти рамки, и наказание в виде дополнительного бега применять не пришлось. В глубине души я ожидал, что настрой именно таким и будет, поэтому не суетился и после перерыва даже тайм-ауты не брал. Подобные уроки нам тоже нелишни. Пока еще такого нет, чтобы мы могли обыгрывать кого-то на голом мастерстве".

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