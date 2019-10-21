Пытавшийся купить покровительство полицейского сотрудник нефтебазы получил 7,5 лет колонии

В Самаре вынесли приговор 24-летнему ранее судимому за покушение на кражу нефтепродуктов сотруднику нефтебазы, пытавшемуся подкупить полицейского, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Прокуратурой Кировского района Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 24-летнего ранее судимого лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за незаконное бездействие в крупном размере).

Судом установлено, что летом 2018 г. подсудимый, будучи условно осужденным за хищение нефтепродуктов, работая в должности товарного оператора, осуществляющего прием и отпуск нефтепродуктов, предложил полицейскому денежное вознаграждение в размере 500 тыс. руб. за общее покровительство в беспрепятственном хищении и транспортировке нефти. Злоумышленника задержали после передачи денежных средств.

Подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.