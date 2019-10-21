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Музыка Культура

В Самаре с концертом выступит Александр Малинин

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской филармонии 7 ноября выступит певец Александр Малинин (6+).

Фото: http://koncertsamara.ru/

"Певец уже много лет верен своему сценическому образу и репертуару. Песни он выбирает сам, отдавая предпочтение стихам с глубокой внутренней энергетикой, произведениям русских поэтов. На сегодняшний день издано более 20 сольных альбомов певца. Песни "Поручик Голицын", "Любовь и разлука", "Забава", "Напрасные слова", "Ночь", "Мольба" давно стали всенародно любимыми и вошли в золотой фонд российской песенной культуры", — говорится в анонсе koncertsamara.ru.

Цена билетов от 1000 рублей. Купить билет можно по ссылке: http://online.koncertsamara.ru/choose-seats/26981/0.

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