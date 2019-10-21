16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Задержанные на Волге у с. Кашпир мужчины с сетью и рыбой стали фигурантами уголовного дела о браконьерстве Жителю Жигулевска грозит до двух лет за дорожный конфликт с повреждением зеркала на машине В Тольятти отменен незаконный отказ в возбуждении дела по факту квартирного мошенничества В Тольятти у жителя Москвы изъяли килограмм наркотиков За ограбление пенсионеров в Кинеле мужчине грозит тюремный срок

Преступления Происшествия

Задержанные на Волге у с. Кашпир мужчины с сетью и рыбой стали фигурантами уголовного дела о браконьерстве

СЫЗРАНЬ. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Отделением дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов по ч. 3 ст. 256 УК РФ в отношении жителя Жигулевска и жителя Приволжского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сызрани.

Подозреваемых задержали в акватории реки Волги напротив села Кашпир Приволжского района сотрудники линейного пункта полиции речного порта Сызрани. В их моторной лодке была обнаружена и изъята рыболовная сеть с запутанной в ней рыбой различных пород. Нанесенный водным биологическим ресурсам ущерб оценивается в сумму около 35 тыс. рублей.

Сейчас уголовное дело расследуется. В Сызранском ЛО МВД России на транспорте уточняют, что вмененная подозреваемым статья УК РФ предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3