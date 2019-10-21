Задержанные на Волге у с. Кашпир мужчины с сетью и рыбой стали фигурантами уголовного дела о браконьерстве

Отделением дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов по ч. 3 ст. 256 УК РФ в отношении жителя Жигулевска и жителя Приволжского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сызрани.

Подозреваемых задержали в акватории реки Волги напротив села Кашпир Приволжского района сотрудники линейного пункта полиции речного порта Сызрани. В их моторной лодке была обнаружена и изъята рыболовная сеть с запутанной в ней рыбой различных пород. Нанесенный водным биологическим ресурсам ущерб оценивается в сумму около 35 тыс. рублей.

Сейчас уголовное дело расследуется. В Сызранском ЛО МВД России на транспорте уточняют, что вмененная подозреваемым статья УК РФ предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.