Полицейские нашли и задержали водителя, задавившего пешехода под Кинелем и скрывшегося

В понедельник, 21 октября, в 5:50, между 29 и 30 километрами трассы "Самара-Бугуруслан" водитель легкового автомобиля, ехавший со стороны Бугуруслана в направлении Самары, сбил насмерть 67-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу без светоотражающих элементов на одежде и скрылся с места происшествия. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе осмотра места аварии сотрудники ГИБДД установили, что в ДТП участвовал автомобиль Lada Kalina. С помощью видеокамер системы "Безопасный город", на одном из перекрестков пос. Алексеевка г. Кинель был зафиксирован автомобиль такой автомобиль с повреждениями, характерными при наезде на пешехода.

После чего, по государственному регистрационному номеру автомашины сотрудники ГИБДД установили собственника машины. Им оказался 27-летний мужчина.

Инспекторы ДПС приехали по месту его жительства, где в гараже дома была обнаружена поврежденная машина. Подозреваемый был доставлен в следственный отдел по расследованию ДТП, где признал, что был за рулём в момент ДТП.

"Мотивом побега с места событий задержанный назвал страх. По словам молодого человека, он сильно испугался и в панике уехал", — пояснили в пресс-службе областной полиции.

Задержанный направлен на медицинское освидетельствование, сам он заявил, что в момент наезда был трезв.