16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Полицейские нашли и задержали водителя, задавившего пешехода под Кинелем и скрывшегося В Тольятти нетрезвая женщина спровоцировала ДТП, в котором пострадал человек В с. Богатое пострадал пассажир врезавшейся в столб иномарки В Сызрани водитель легковушки уснул за рулем и врезался в стоящую машину При столкновении маршрутки и легковушки в Тольятти пострадали трое

ДТП Происшествия

Полицейские нашли и задержали водителя, задавившего пешехода под Кинелем и скрывшегося

КИНЕЛЬ. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 21 октября, в 5:50, между 29 и 30 километрами трассы "Самара-Бугуруслан" водитель легкового автомобиля, ехавший со стороны Бугуруслана в направлении Самары, сбил насмерть 67-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу без светоотражающих элементов на одежде и скрылся с места происшествия. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе осмотра места аварии сотрудники ГИБДД установили, что в ДТП участвовал автомобиль Lada Kalina. С помощью видеокамер системы "Безопасный город", на одном из перекрестков пос. Алексеевка г. Кинель был зафиксирован автомобиль такой автомобиль с повреждениями, характерными при наезде на пешехода.

После чего, по государственному регистрационному номеру автомашины сотрудники ГИБДД установили собственника машины. Им оказался 27-летний мужчина.

Инспекторы ДПС приехали по месту его жительства, где в гараже дома была обнаружена поврежденная машина. Подозреваемый был доставлен в следственный отдел по расследованию ДТП, где признал, что был за рулём в момент ДТП.

"Мотивом побега с места событий задержанный назвал страх. По словам молодого человека, он сильно испугался и в панике уехал", — пояснили в пресс-службе областной полиции.

Задержанный направлен на медицинское освидетельствование, сам он заявил, что в момент наезда был трезв.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3