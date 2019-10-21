В Параде Памяти примут участие более тысячи человек

В понедельник, 21 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами регионального правительства, главами муниципалитетов и ведомственных структур, на котором обсуждался вопрос по подготовке Парада Памяти.

Парад Памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве, откроет череду праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Основная тема парада этого года - "Солдатская слава".

В каждом муниципалитете при проведении памятных мероприятий акцент будет сделан на историю своих героев. Так, в Волжском районе большое внимание будет уделено судьбе трех полных кавалеров ордена Славы, жителей села Подгоры Сергея Дегтева, Николая Родимова и Михаила Шамина. "Село Подгоры было единственным в Советском Союзе, где на одной улице жили сразу три полных кавалера ордена Славы", - отметил зампред правительства области Александр Фетисов.

Затронуты будут и судьбы участников исторического парада 7 ноября 1941 года. Например, биография Героя Советского Союза, почетного гражданина Самары Владимира Чудайкина, который отличился в ходе взятия Берлина.

"О каждом из них будут подготовлены видеоролики, записываются их интервью с воспоминаниями о Параде, а о Владимире Ивановиче Чудайкине обновлен документальный фильм, который передан в школы для проведения классных часов и уроков Мужества, - доложил Александр Фетисов. - Все участники парада будут приглашены на Парад Памяти, надеюсь, что состояние здоровья позволит им принять в нем участие".

Еще одна тема Парада памяти будет посвящена подвигу врачей в годы Великой Отечественной войны. Всего же в Самарской области будет проведено более 3 тыс. патриотических акций.

Традиционно в самарском Параде Памяти примут участие представители иностранных государств, в том числе и тех, чьи дипломатические миссии в годы войны были размещены в Куйбышеве. Свою участие уже подтвердили Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Болгария, временный поверенный в делах Канады в РФ, а также представители стран СНГ.

Кроме того, к участию в параде приглашены представители министерства иностранных дел РФ, парадные расчеты силовых структур, ветеранских организаций регионов ПФО и городов-побратимов. Участниками самарского Парада станут и представители более чем 320 представителей от 42 военно-исторических клубов страны. Они привезут порядка 45 единиц исторической техники.

Впервые в этом году в рамках Парада на площади Куйбышева пройдет марш юнармейцев, в котором примут участие отряды из всех муниципальных образований области. 31 октября состоится смотр строевой песни "Марш Калашникова", посвященный 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова. Также пройдет и конкурс на лучшее парадное прохождение, конкурсную комиссию которого возглавит генеральный инспектор министерства обороны РФ, председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев.

Не обойдется Парад Памяти и без участия народного артиста СССР Василия Ланового. В этом году артист выступит со своим моноспектаклем не только в Самаре, но и в Сызрани. Кроме того, получено подтверждение об участии в памятных мероприятиях артистов Большого театра.

По предварительным данным, общее число участников Парада Памяти составит более тысячи человек.