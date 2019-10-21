Стационар ЦРБ в пос. Варламово Сызранского района достроят в 2020 году

В понедельник, 21 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств региона. Его участники обсудили, в том числе, и вопрос завершения строительства корпуса стационара ЦРБ в поселке Варламово Сызранского района.

Основное здание больницы состоит из трех корпусов, построенных в разное время - в 1989 г. было завершено возведение поликлинического отделения, потом к нему пристроили лечебно-лабораторный корпус, а вот пристрой стационара так и не был введен в эксплуатацию.

Министр здравоохранения региона Михаил Ратманов отметил, что готовность здания площадью 5,9 тыс. кв. м на данный момент составляет 92%. На проведение обследования надежности несущей конструкции здания, а также на разработку новых проектных решений требуется еще 9 млн рублей.

Дмитрий Азаров поручил региональному министерству строительства предусмотреть необходимые деньги в региональном бюджете на 2020 год.

Кроме того, на заседании обсудили и вопрос безопасной эксплуатации газового оборудования среди населения региона. Сейчас в области зарегистрировано более миллиона адресов, где применяется газовое оборудование. При этом министр энергетики и ЖКХ Сергей Марков отметил, что в последние три года увеличивается пострадавших граждан в результате отравления угарным газом.

Так, в 2017 году в подобных происшествиях пострадал 131 человек, а в 2018 году число пострадавших возросло до 147. Основными причинами по-прежнему остаются отсутствие притока воздуха для работы газовых приборов с открытой камерой сгорания, обратная тяга в дымоходе, отсутствующая или неработающая система вентиляции и дымоудаления в газовых котлах и колонках, а также подключение в один дымоход газовой колонки и кухонной вытяжки.

Сергей Марков доложил главе региона, что за месячник по эксплуатации газового оборудования и проверке дымоходов было проверено несколько тысяч адресов, и в 65% случаев были выявлены нарушения. Среди основных нарушений — отсутствие действующих договоров обслуживания газоиспользующего оборудования, пренебрежение плановым техническим обслуживанием оборудования и проблемы с работой вентиляционных и дымоудаляющих систем.

Также министр отметил, что не все муниципальные образования представили отчет по данному вопросу. Это, в том числе, Елховский, Сызранский, Ставропольский и Хворостянский районы. По отдельным районам наблюдается формальный подход к месячнику. Это Кинель, Исаклинский район, Пестравкий, Сергиевский и Борский. "По ним мы будем отдельно собираться и дополнительно прорабатывать вопрос", — пояснил Сергей Марков.

Дмитрий Азаров поручил усилить информационную работу с населением, а также оперативно отработать дополнительные профилактические меры, ведь с наступление холодов люди пользуются приборами обогрева, а, значит, риск ЧП в осенне-зимний период увеличивается.