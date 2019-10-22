По факту ДТП на Кряжском шоссе, где погибли три человека, возбуждено дело

По факту ДТП, произошедшего 9 августа на Кряжском шоссе в Куйбышевском районе, в котором погибли три человека, возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил начальник Отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.

Напомним, что 9 августа в 10:35 на Кряжском шоссе Hyundai Genesis столкнулся с оказавшейся на пути Lada Granta под управлением 37-летнего водителя, который стоял под запрещающий сигнал светофора. От удара отечественная легковушка врезалась в автомобиль Kia Rio, которым управлял 41-летний мужчина. А Hyundai Genesis после этого столкнулся с деревом, стоящим на обочине за остановкой общественного транспорта.

В итоге на месте ДТП погибли водитель отечественного автомобиля и его 31-летний пассажир. А в больнице скончался 25-летний пассажир автомобиля Kia Rio.

На опубликованных в интернете видеороликах о ДТП водитель Hyundai пояснял, что перед столкновением потерял сознание. И на видео было запечатлено, как Hyundai Genesis на большой скорости протаранил стоявшие легковушки и протащил их несколько десятков метров.

Как сообщил Сергей Гольдштейн, уголовное дело возбуждено 19 августа в специализированном следственном отделе по расследованию дорожно-транспортных происшествий главного следственного управления Главного управления МВД России по Самарской области по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

"В настоящее время по уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на полное объективное и всестороннее установление всех обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия", — уточнил Сергей Гольдштейн.

Как пояснил представитель областного полицейского главка, более подробную информацию о ходе следствия на данный момент сообщить не предоставляется возможным, в соответствии с требованиями ст. 161 УПК РФ ("Недопустимость разглашения данных предварительного расследования").