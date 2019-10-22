16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре женщина на кроссовере сбила пенсионерку с ребенком в коляске По факту ДТП на Кряжском шоссе, где погибли три человека, возбуждено дело В Тольятти во врезавшейся в столб машине пострадали три человека Полицейские нашли и задержали водителя, задавившего пешехода под Кинелем и скрывшегося В Тольятти нетрезвая женщина спровоцировала ДТП, в котором пострадал человек

ДТП Происшествия

По факту ДТП на Кряжском шоссе, где погибли три человека, возбуждено дело

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 123
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По факту ДТП, произошедшего 9 августа на Кряжском шоссе в Куйбышевском районе, в котором погибли три человека, возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил начальник Отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, что 9 августа в 10:35 на Кряжском шоссе Hyundai Genesis столкнулся с оказавшейся на пути Lada Granta под управлением 37-летнего водителя, который стоял под запрещающий сигнал светофора. От удара отечественная легковушка врезалась в автомобиль Kia Rio, которым управлял 41-летний мужчина. А Hyundai Genesis после этого столкнулся с деревом, стоящим на обочине за остановкой общественного транспорта.

В итоге на месте ДТП погибли водитель отечественного автомобиля и его 31-летний пассажир. А в больнице скончался 25-летний пассажир автомобиля Kia Rio.

На опубликованных в интернете видеороликах о ДТП водитель Hyundai пояснял, что перед столкновением потерял сознание. И на видео было запечатлено, как Hyundai Genesis на большой скорости протаранил стоявшие легковушки и протащил их несколько десятков метров.

Как сообщил Сергей Гольдштейн, уголовное дело возбуждено 19 августа в специализированном следственном отделе по расследованию дорожно-транспортных происшествий главного следственного управления Главного управления МВД России по Самарской области по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

"В настоящее время по уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на полное объективное и всестороннее установление всех обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия", — уточнил Сергей Гольдштейн.

Как пояснил представитель областного полицейского главка, более подробную информацию о ходе следствия на данный момент сообщить не предоставляется возможным, в соответствии с требованиями ст. 161 УПК РФ ("Недопустимость разглашения данных предварительного расследования").

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3