В Самаре суд вернул прокурору дело наркокартеля из-за отсутствия перевода

Кировский районный суд Самары после трех месяцев рассмотрения дела 12 обвиняемых в создании наркоторгового преступного сообщества вернул его прокурору. Суд посчитал, что не может вынести решение из-за того, что отсутствует перевод части документов.

В наркокартель, по версии следствия, входили сидельцы самарских колоний, гости из Средней Азии, жители Самары и области.

Подсудимым вменили целый букет обвинений: организацию преступного сообщества, незаконную торговлю наркотиками и отмывание денег.

Расследование с прошлого года вели сотрудники самарской полиции. Следователи считают, что, организованное преступное сообщество успешно функционировало с осени 2016 по весну 2018 года. Предполагается, что оборот от торговли героином превысил 83 млн рублей.

Героин распространяли через тайники-закладки, члены сообщества друг друга не знали, руководство было законспирировано.

Под суд в итоге отправили Алишера Гадоева, Сергея Ермолаева, Анатолия Есатию, Руслана Кочкарева, Фахриддина Мирзоева, Ивана Пахомова, Руслана Сабецкого, Акмала Сафарова, Далера Яхшибоева, а также граждан Жирнова, Кулакова и Эргашева.

Кто что признает, в ходе судебного следствия выяснить так и не удалось. В сентябре рассмотрение дела прервали и суд вернул его прокурору.

"Дело в том, что не все необходимые документы переведены на родной язык подсудимых", - объяснили причину в прокуратуре Самарской области.

Сколько времени потребуется на перевод, пока не ясно. Однако после того, как дело вновь передадут в суд, его рассмотрение придется начать заново.