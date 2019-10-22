Следователи СК РФ дадут оценку ситуации с избиением ребенка в самарской школе

Во вторник, 22 октября, стало известно, что сотрудники СУ СК РФ по Самарской области инициировали изъятие из полиции материалов проверки, назначенной после появления в СМИ информации об избиении ребенка в самарской школе. Об этом сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

Напомним, что 21–22 октября 2019 в средствах массовой информации появились публикации о том, что в школе № 166, расположенной в Советском районе Самары, были причинены телесные повреждения 11-летнему мальчику.

Следствием установлено, что 17 октября 2019 г. по данному факту органами полиции начата процессуальная проверка по сообщению из медицинского учреждения города Самары по факту доставления мальчика с телесными повреждениями.

"В связи с тем, что телесные повреждения причинены несовершеннолетнему ребенку, кроме того само происшествия произошло в образовательном учреждении, следственное управление инициировало изъятие материалов из органов полиции, для проведения доследственной проверки в территориальном следственном отделе города Самары СУ СК РФ по Самарской области", — сообщают в следствии.