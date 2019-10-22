16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Следователи СК РФ дадут оценку ситуации с избиением ребенка в самарской школе В Самаре суд вернул прокурору дело наркокартеля из-за отсутствия перевода "Давай, раз принес": в суде огласили подробности по делу зампрокурора, обвиняемого во взяточничестве В Тольятти задержали мужчину, прятавшего "закладки" с наркотиками Адвокат: МЧСники, подозреваемые в получении взятки от кондитерской фабрики, не могли ее проверять

Преступления Происшествия

Следователи СК РФ дадут оценку ситуации с избиением ребенка в самарской школе

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 22 октября, стало известно, что сотрудники СУ СК РФ по Самарской области инициировали изъятие из полиции материалов проверки, назначенной после появления в СМИ информации об избиении ребенка в самарской школе. Об этом сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

Напомним, что 21–22 октября 2019 в средствах массовой информации появились публикации о том, что в школе № 166, расположенной в Советском районе Самары, были причинены телесные повреждения 11-летнему мальчику.

Следствием установлено, что 17 октября 2019 г. по данному факту органами полиции начата процессуальная проверка по сообщению из медицинского учреждения города Самары по факту доставления мальчика с телесными повреждениями.

"В связи с тем, что телесные повреждения причинены несовершеннолетнему ребенку, кроме того само происшествия произошло в образовательном учреждении, следственное управление инициировало изъятие материалов из органов полиции, для проведения доследственной проверки в территориальном следственном отделе города Самары СУ СК РФ по Самарской области", — сообщают в следствии.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3