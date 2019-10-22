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Финансы Экономика и бизнес

НПФ "Сафмар" уже выплатил в этом году пенсий на сумму в 1,4 миллиарда рублей

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Объем выплаченных НПФ "Сафмар" пенсий за три квартала 2019 года достиг 1,4 млрд рублей.

Фото: pixabay.com

АО НПФ "Сафмар", входящее в промышленно-финансовую группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, за девять месяцев 2019 года выплатило 1,05 млрд руб. пенсий по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) и 351,4 млн руб. по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Общий объем выплат превысил 1,4 млрд рублей.

По данным фонда на 30 сентября 2019 года, общее количество пенсионеров достигло 67,6 тыс. человек. Из них 57,3 тысячи получили накопительные пенсии, срочные пенсионные выплаты или когда-либо получали единовременные выплаты по обязательному пенсионному страхованию. 10,3 тыс. человек получили выплаты по негосударственному пенсионному обеспечению.

Застрахованным лицам - клиентам НПФ "Сафмар", не успевшим в полной мере принять участие в накопительной системе и к моменту выхода на пенсию накопившим незначительные суммы, - был единовременно выплачен 1 млрд рублей

Объем срочных пенсионных выплат составил 6,7 млн руб., накопительной пенсии - 40,5 млн руб., без учета выплат правопреемникам в случае смерти застрахованных лиц. За девять месяцев 2019 года 275,3 млн руб. было выплачено наследникам клиентов НПФ "Сафмар" после их смерти.

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