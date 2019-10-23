Двух бывших самарских налоговиков, осужденных за мошенничество, обязали вернуть в бюджет 9 млн рублей

Двух бывших сотрудников налоговой службы Андрея Дропу и Алексея Илюхина, осужденных за мошенничество, обязали вернуть в бюджет государства 9 млн руб., сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, в августе 2018 г. мужчин признали виновными в 11 эпизодах мошенничества с возмещением НДС. Как установлено в ходе судебного заседания, с 2007 по 2014 г. Илюхин и Дропа, получив от неустановленного следствием лица сведения о юридических и банковских реквизитах организаций контрагентов, а также возможность осуществления операций по расчетным счетам, похитили из федерального бюджета путем предоставления в налоговый орган фиктивных деклараций от имени 15 организаций на возмещение НДС в общей сумме свыше 9 млн рублей. Суд признал их виновными и приговорил к реальным срокам в колонии общего режима.

Кроме того, прокурор Ленинского района Самары обратился в суд с иском о взыскании в пользу государства ущерба, причиненного преступлением, на общую сумму более 9 млн рублей. Решением Промышленного районного суда Самары иск прокурора о взыскании ущерба в пользу государства удовлетворен в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило.