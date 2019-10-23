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Муниципалитеты Власть и политика

Первым претендентом на пост главы Новокуйбышевска стал Виктор Русин

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первая заявка для участия в конкурсе на должность главы Новокуйбышевска поступила от директора ООС "Центр общественного самоуправления "Чистый город" Виктора Русина. Об этом Волга Ньюс рассказали в пресс-службе думы Новокуйбышевска, уточнив, что на данный момент это единственная заявка.

Виктор Русин является жителем Октябрьска. Это не первый опыт его участия в подобном конкурсе — ранее он выдвигал свою кандидатуру на пост главы Самары.

Напомним, Владмир Фомин, ранее возглавлявший Новокуйбышевск, подал заявление об отставке. Однако за день до того, как дума ее приняла, — 24 сентября 2019 г. он скончался от огнестрельного ранения в грудь.

Как сообщал Волга Ньюс, по предположению правоохранителей Владимир Фомин выстрелил себе в грудь сам из охотничьего ружья.

По факту случившегося СУ СК РФ по Самарской области было возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства"). На какой стадии расследование этого дела находится в настоящее время, уточнить на момент публикации материала не удалось.

Исполняющим обязанности главы Новокуйбышевска в настоящее время является Виталий Румянцев, занимавший пост заместителя мэра.

Конкурс для выбора нового главы города был объявлен депутатами думы Новокуйбышевска 4 октября. Заявки от претендентов принимаются с 8 октября до 11 ноября.

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