Напротив пристани с. Рождествено подняли из воды затонувший теплоход

В Самарской области по требованию природоохранной прокуратуры из Волги в районе пристани с. Рождествено извлекли затонувший теплоход, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Пассажирское судно длиной более 25 метров, шириной 6 метров, принадлежащее МП г. о. Самара "Трамвайно-Троллейбусное управление", полностью утратило свои целевые свойства, разрушено и фактически является промышленным отходом.

С целью устранения нарушений закона природоохранным прокурором в адрес директора предприятия внесено представление.

В связи с тем, что нарушения закона не устранены, прокурор обратился в суд.

Решением Ленинского районного суда Самарской области требования прокурора удовлетворены в полном объеме. На предприятие возложена обязанность организовать утилизацию промышленных отходов в виде затопленного плавсредства.

В настоящее время нарушения закона устранены. Акватория водного объекта очищена от полузатонувшего теплохода.