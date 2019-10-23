16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Напротив пристани с. Рождествено подняли из воды затонувший теплоход Жигулевскую ГЭС оштрафовали на 50 тыс. руб. за гибель рыбы от обмеления Волги Первый транш на покупку эколаборатории для Тольятти составит 9 млн рублей Предприятие "Транснефть - ТСД" пополнило рыбные ресурсы региона В Волгаре зафиксировали четырехкратное превышение нормы по концентрации сероводорода

Экология Общество

Напротив пристани с. Рождествено подняли из воды затонувший теплоход

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области по требованию природоохранной прокуратуры из Волги в районе пристани с. Рождествено извлекли затонувший теплоход, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Пассажирское судно длиной более 25 метров, шириной 6 метров, принадлежащее МП г. о. Самара "Трамвайно-Троллейбусное управление", полностью утратило свои целевые свойства, разрушено и фактически является промышленным отходом.

С целью устранения нарушений закона природоохранным прокурором в адрес директора предприятия внесено представление.

В связи с тем, что нарушения закона не устранены, прокурор обратился в суд.

Решением Ленинского районного суда Самарской области требования прокурора удовлетворены в полном объеме. На предприятие возложена обязанность организовать утилизацию промышленных отходов в виде затопленного плавсредства.

В настоящее время нарушения закона устранены. Акватория водного объекта очищена от полузатонувшего теплохода.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3