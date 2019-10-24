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Образование Общество

Территорию кампуса Самарского университета хотят трансформировать в современное открытое городское пространство

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представлен проект обновления территории кампуса Самарского университета на Московском шоссе, который предполагает его трансформацию в современное открытое городское пространство.

Предложенная модель предполагает развитие территории Самарского университета, примыкающей к ул. Лукачева в двух ключевых направлениях. Прежде всего, это green-зона для уличного творчества, отдыха, чтения, общения с современным амфитеатром, творческими оpen air пространствами и коворкингами. Вторая часть станет фитнес-зоной. В нее войдет модернизированная спортивная площадка для игровых видов спорта, тренажерами и памп-треком. Беговые и велодорожки будут проложены по всей территории кампуса. Новые объекты станут доступными не только для студентов, но и для горожан, которые проживают в непосредственной близости от университета. При реализации проекта будут использоваться экологически чистые материалы, организован раздельный сбор мусора.

На всей территории в режиме онлайн будут доступны сервисы цифрового кампуса, создаваемого в Самарском университете. Например, с помощью кампусной карты через сеть wi-fi можно будут подключиться к ресурсам университетской библиотеки — одной из крупнейших в регионе, и получить доступ к ведущим международным научным базам.

Проект размещен на платформе "100 городов" Агентства стратегических инициатив для участия в конкурсе университетских общественных пространств. Каждую неделю с 21 октября по 1 декабря идеи проектов вузов размещаются для голосования на платформе "100 городов". Период голосования — 7 дней. Еженедельно будет определяться проект — финалист недели. На втором этапе конкурса финалисты поборются за звание победителя. Проект — победитель будет доработан и реализован в рамках экспертного кэмпа АСИ весной 2020 года.

Поддержать проект можно на сайте Самарского университета. 

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