Омского инженера отправили на восемь лет в колонию за взятку от самарского бизнесмена

Ведущий инженер казенного учреждения Омской области "Управление дорожного хозяйства Омской области" Виктор Радул признан виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от самарского ООО "СДС", сообщает СУ СК РФ по самарской области.

Напомним, 19 декабря 2017 г. Виктора Радула задержали самарские полицейские в офисе ООО "СДС" на ул. Металлургической, 51 в пос. Зубчаниновка при получении 3,5 млн рублей.

По версии следствия, деньги предназначались за содействие в заключении госконтракта и беспрепятственное принятие поставленного оборудования от самарской фирмы в Омске.

Переговоры между компанией и Управлением дорожного хозяйства Омской области начались весной 2017 г., когда в Омске еще только готовился аукцион на поставку технологического комплекса для производства асфальтобетонной смеси и битумных эмульсий. По версии следствия, Виктор Радул изначально потребовал выплатить ему 5 млн руб. после того, как оборудование будет поставлено и оплачено в полном объеме, и самарцы согласились.

"СДС" аукцион выиграло в апреле 2017 г. по максимальной цене — 70 млн руб., в мае был подписан договор. Но дальше все пошло не по плану: сначала часть оборудования задержалась в пути, потом вскрылись дефекты, заказчик выставил штраф, а оплату работ отложил до завершения полного монтажа и пусконаладочных работ.

По словам директора "СДС" Сергея Павловского, для самарской фирмы это стало суровым ударом: горели сроки перевода денег заводу — изготовителю оборудования, плюс оплата кредита банку. Задержка оплаты составила в итоге около двух месяцев, написать претензию заказчику по этому поводу они якобы не могли, потому что на руках у самарцев не было оригиналов актов приема-передачи оборудования.

В декабре 2017 г. в Самару приехали Виктор Радул и Андрей Сандакрышин (ранее он занимал пост начальника отдела Управления дорожного хозяйства Омской области, но позже уволился). На встрече гости из Омска назвали сумму уже не 5 млн руб., а в 3,5 миллиона.

Сергей Павловский передал им деньги, после чего в кабинет зашли сотрудники полиции — к тому моменту самарский предприниматель действовал уже в рамках оперативного эксперимента.

Приговором федерального суда Кировского района Самары Радулу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере 3,5 млн руб. в доход государства.