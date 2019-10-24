В Самаре будут судить наркоторговца, пытавшегося откупиться от полицейского

Советским межрайонным следственным отделом города Самары СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ (дача взятки), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 14 февраля 2019 г. обвиняемый, находясь в здании отдела полиции, передал взятку сотруднику полиции в размере 400 тыс. руб., за не привлечение его к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств. Однако полицейский от взятки отказался, а о случившемся доложил своему руководству.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.