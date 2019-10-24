На уроках Мужества молодежь региона узнает о подвигах земляков в годы Великой Отечественной

Седьмого ноября в Самаре пройдет Парад Памяти. В этот день в 1941 году в Куйбышеве состоялся военный парад, с которого многие его участники отправились прямо на фронт. В преддверии этого события в школах, колледжах, техникумах и вузах губернии организуют тематические мероприятия.

Всегда интересно и содержательно проходят уроки Мужества в самарской школе №144.

На этой неделе о борьбе советского народа с немецко-фашистскими захватчиками старшеклассникам рассказал председатель думы городского округа Самара, педагог с многолетним стажем Алексей Дегтев. На уроке окунулись в атмосферу важнейших в истории нашей страны событий, вспомнили подвиг тех, кто ковал победу на полях сражений и в тылу.

"В Самаре осталось 559 участников Великой Отечественной и чуть более двух тысяч их вдов. Но все, кто ушел, должны остаться в памяти. Задача вашего поколения - осознать произошедшее, сохранить те далекие события в своих сердцах, передать память о них детям и внукам, - обратился к школьникам Алексей Дегтев. - У времени есть своя память - история. Нельзя позволить исказить героическое прошлое нашей страны. В школе №144 открыт музей маршала Дмитрия Устинова, школа носит его имя. Экспозиция пополняется новыми материалами, налажена связь с родственниками маршала. Становление патриота формируется в детстве, причем на конкретных примерах наших отцов, дедов и прадедов".

Алексей Дегтев рассказал ребятам, что парады 1941 года в Москве, Воронеже и Куйбышеве продемонстрировали всему миру мощь Красной Армии. Именно после них руководство Японии и Турции отказалось от участия в войне против Советского Союза. На уроке Мужества посмотрели фильм о куйбышевском военном параде 1941 года и фотографии детей военного времени.