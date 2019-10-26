В Кинель-Черкасском районе оговорившая покупателя директор магазина получила судимость за ложный донос

В Кинель-Черкасском районе вынесен приговор директору одного из магазинов за ложный донос на покупателя, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В январе 2019 г. подсудимая заявила в полицию о попытке хищения продуктов на 2,6 тыс. руб. одной из посетительниц магазина. В ходе проведенной проверки доводы о совершении преступления не подтвердились. По указанию прокуратуры уголовное преследование в отношении покупателя было прекращено, а вот директор торговой точки стала фигурантом дела по ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения).

После завершения расследования и утверждения прокуратурой района обвинительного заключения уголовное дело было направлено в Кинель-Черкасский районный суд для рассмотрения по существу. Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде одного года шести месяцев условно с испытательным сроком один год.

Приговор в законную силу не вступил.