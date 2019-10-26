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Суды Происшествия

Прокуратура добилась блокировки сайта, торговавшего поддельными документами

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По иску прокуратуры Ленинского района Самары суд признал запрещенной размещенную в сети Интернет информацию о продаже медицинских книжек и правок о профосмотрах, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

В ходе проверки была установлена возможность свободного доступа к сайту, содержащему предложения о приобретении за деньги листков нетрудоспособности, медицинских книжек и справок без прохождения медицинских осмотров. В связи с этим прокурор района направил в суд исковое заявление о признании данной интернет-информации запрещенной к распространению на территории РФ.

23 октября Ленинский районный суд Самары удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило.

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