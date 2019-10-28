ООО "СКК-Холдинг" развивает производство с использованием российских комплектующих

Развитие кабельной промышленности определяет состояние экономики, наличие инвестиционных программ в строительстве, энергетике, машиностроении — там, где рождается ВВП. Именно поэтому она является своего рода индикатором, по которому можно определить состояние других отраслей. Конкуренция на этом рынке заставляет производителей искать способы уменьшить массу, габариты кабелей и проводов, увеличить срок их службы за счет внедрения более современных материалов, снизить стоимость за счет использования отечественных импортозамещающих разработок. Работники кабельной промышленности отмечают свой профессиональный праздник 25 октября. О том, как идут дела в ООО "СКК-Холдинг" — одном из флагманов отечественной кабельной промышленности — мы расспросили его руководителей — президента АО "Самарская кабельная компания" Анвара Бульхина и председателя совета директоров АО "СКК" Игоря Шерстникова (на фото). Они обстоятельно рассказали о том, какие задачи стоят перед предприятием, и как они решаются.

Портфель заказов формирует рынок

— Сегодня рынок кабельной продукции насыщен ассортиментом. Перед производителями стоит задача найти такие технические решения, которые повысят конкурентоспособность продукции, позволят расширить занимаемый сегмент на рынке. Над чем сейчас работает холдинг?

— За последние три года в пакете заказов АО "СКК" произошли заметные изменения. Рост объемов строительного рынка, повышение энергонасыщенности возводимых объектов, потребность заказчиков в пожаробезопасных кабелях, выдерживающих значительные температурные нагрузки, негорючих и не выделяющих при воздействии открытого огня вредных веществ, задали нашим предприятиям определенный вектор развития. После освоения выпуска новых видов кабелей в негорючем исполнении эта группа продукции стала доминировать в нашем портфеле заказов.

Входящее в холдинг ЗАО "Самарская оптическая кабельная компания", которым руководит Анвар Шерстников, поставляет оптические кабели связи крупнейшему российскому провайдеру цифровых услуг и сервисов ПАО "Ростелеком", телекоммукационным компаниям ПАО "Мегафон", ПАО "Вымпелком", ПАО "МТС", региональным операторам ПАО "Россети" и компаниям нефтегазовой отрасли.

Порой вот так, выходя на участок, руководители холдинга - Анвар Бульхин и генеральный директор АО "СКК" Валерий Ключников - быстрее находят решение важных вопросов

Кроме традиционных кабелей для прокладки в грунт, канализацию и подвес на линии электропередачи, в портфеле заказов появились многоволоконные микрокабели. Такой кабель на 144 волокна ЗАО "СОКК" поставило АО "СМАРТС", которое реализует проект "Создание защищенных автодорожных телекоммуникационных сетей". Первый этап проекта был осуществлен на территории Самарской области и охватывает 10 городских округов и 27 муниципальных районов. Аналогичный кабель ЗАО "СОКК" поставляло в Италию.

Импортозамещение набирает обороты

— В кабельной промышленности традиционно высока доля импортных комплектующих. Предпринимаются ли холдингом попытки снизить ее?

— АО "СКК" развивает производство кабельных изделий для автомобильной промышленности с использованием комплектующих, созданных российскими предприятиями, и поставляет продукцию на автосборочные предприятия страны таких мировых брендов, как Volkswagen, Renault, KIA, Hyundai, FORD, General Motors, Nissan.

И хотя на сегодняшний день в производстве российского оптоволоконного кабеля используются в основном материалы зарубежных поставщиков, наша компания с этого года начала выпуск кабелей на основе отечественного волокна, созданного российской компанией АО "Оптиковолоконные системы" в Саранске.

Без оптимизации не будет инноваций

— Оптимизация производственных процессов — едва ли не определяющий тренд последних лет во всех сферах. Как она проходит в вашем холдинге?

— Сбалансированное производство должно обеспечивать наиболее полное удовлетворение рыночного спроса при максимальной загрузке оборудования. Мы к этому стремимся. И один из путей оптимизации производственных мощностей предприятия — повышение производительности труда.

Новые линии по производству кабелей - это инвестиции в будущее предприятия

В конце 2017 года Правительство Российской Федерации приняло программу "Повышение производительности труда", рассчитанную на 2017–2025 годы. В стране были определены шесть пилотных регионов, в число которых вошла и Самарская область. Двенадцать предприятий губернии подали заявки на участие в этой программе. Их строго отбирали по ряду показателей. Например, предприятие должно было владеть методикой бережливого производства и обеспечивать ежегодный рост производительности труда не менее чем на 5%, и ряд других условий.

АО "СКК" прошло отбор и было включено в число участников программы, и 14 февраля 2019 года состоялся запуск этого проекта на базе цеха по производству автопроводов, который был определен как стартовая площадка. Сейчас в работу над проектом включилось все предприятие, и можно с уверенностью сказать, что его реализация позволит повысить эффективность производства и конкурентоспособность продукции СКК.

Мы занялись вводом нового и модернизацией существующего оборудования и ликвидировали диспропорции в мощностях цехов, участков и групп. На освободившихся от устаревшего оборудования площадях разместили новое, которое позволило оптимизировать технологические цепочки. В результате благодаря устранению простоев оборудования значительно повысили его загрузку, в том числе приступив к выпуску LAN-кабеля. Потребность в нем довольно высока, и раньше он поставлялся только из-за рубежа. Для его производства в этом году в эксплуатацию были введены как недозагруженные производственные мощности, так и дополнительно приобретенное оборудование.

— Ваше предприятие традиционно поставляет продукцию на сборочный конвейер АВТОВАЗа. Изменился ли объем заказов от автомобилестроителей?

— Выпуск автомобильных проводов был и остается одним из основных направлений производства АО "СКК". И возросший спрос на нашу продукцию в 2018 году, а также прогнозируемый рост объемов потребления в последующие годы потребовали от нас увеличения производительности труда на существующем оборудовании за счет увеличения скоростей и норм обслуживания, а также срочного наращивания производственных мощностей. В этом году предприятие закупило пять единиц основного технологического оборудования, ввод которого позволил увеличить мощности на 17%.

Кабели СКК ждут энергетики, дорожники, строители и крупные производства

Нам удалось справиться и с так называемыми узкими местами, возникающими при выполнении срочных заказов на группу кабелей, требующих алюминиевой оболочки. После усовершенствования алюминиевого пресса его простои по техническим причинам сведены к минимуму.

— Какие инновационные продукты выйдут на рынок в ближайшее время? Что их будет отличать от уже существующих?

— Мы ведем подготовку к серийному производству целой линейки силовых и контрольных кабелей с новыми свойствами. Спрос на них на рынке уже есть. Мы будем производить кабели, которые не распространяют горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, для районов с холодным климатом. Совместно с ОАО "ВНИИКП" мы занимаемся разработкой силовых и контрольных пожаробезопасных кабелей повышенной надежности для взрывоопасных зон. В частности, контрольных огнестойких кабелей пониженной пожарной опасности, изоляция которых сделана из кремнийобразующей резины. Это позволяет оптимизировать конструкцию, уменьшить диаметры кабелей, сохранив при этом предел огнестойкости и работоспособности в условиях воздействия пламени до 180 минут.

Качество — показатель конкурентоспособности

— Следование стандартам дает возможность производителям конкурировать с другими компаниями. Как на предприятии строится система контроля качества?

— Соблюдение требований качества — первостепенная задача каждого производственного участка. Мы производим продукцию, которая встраивается в сложные системы, и несем ответственность за каждый кабель. Качество для нас — это прежде всего безопасность. Система менеджмента качества обеспечивает производство продукции, отвечающей всем требованиям потребителей, законодательства и нормативной документации. В минувшем и текущем годах мы получили подтверждения соответствия систем менеджмента требованиям российских и международных стандартов.

Учет на современном производстве, где выпускают сотни видов кабелей - основа маркетинга

В рамках аудитов потребителей автопроводов предприятие подтвердило статус поставщика автопроводов. Мы неизменно выполняем требования по сертификации выпускаемой продукции. В прошлом году получено 24 сертификата соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза и Технического регламента пожарной безопасности на выпускаемую продукцию. Аттестация силовой и контрольной групп кабелей, не распространяющих горение, с низким дымо- и газовыделением, позволяет поставлять продукцию на объекты ОАО "Россети". А сертификаты соответствия на самонесущие изолированные и защищенные провода для воздушных линий электропередачи в Системе добровольной сертификации "Газпромсерт" дают зеленый свет для поставки на объекты ОАО "Газпром".

Обеспечение соответствия систем менеджмента требованиям международных стандартов позволяет нам подтверждать статус одного из лучших поставщиков кабельной продукции в стране.

Курс — на международный рынок

— Ваша продукция уже поставляется на экспорт, и наверняка есть планы по расширению присутствия на международном рынке. Что предпринимается для достижения этой цели?

— Для выхода на новые рынки сбыта предприятие ведет упорядоченную работу, включающую сотрудничество с различными государственными организациями и участие в их программах. АО "СКК" является одной из 34 компаний Самарской области, подавших заявку в Минпромторг РФ на включение в реестр организаций, реализующих корпоративную программу повышения конкурентоспособности, направленную на повышение показателей экспорта. В ближайшее время мы ожидаем результаты проведения отбора.

Взаимодействуя с АО "Российский экспортный центр", мы принимали участие в бизнес-миссии в Монголии и планируем продолжить такую работу в 2020 году. Наше предприятие охотно участвует во встречах, которые устраивают Торгово-промышленная палата и правительство Самарской области, с представителями деловых кругов других стран.

ЗАО "СОКК" является поставщиком волоконно-оптического кабеля в республики СНГ: Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Беларусь, и продолжает сотрудничество с покупателями-подрядчиками в Евросоюзе.

Главнейший ресурс

— Инновации невозможны без опоры на компетенции персонала. Как вы подбираете и обучаете кадры? Пополняется ли ваш коллектив молодыми специалистами? Помогают ли им адаптироваться наставники?

— В доперестроечные времена проблем с подготовкой кадров практически не было — базовые профессионально-технические училища готовили работников и для кабельной промышленности. Но с начала 90-х годов стройная система профессионально-технического образования начала рушиться. Для нашего предприятия, как и для всей промышленности, наступило очень непростое время. Как и многие другие, мы взяли на себя функции финансирования и организации профессиональной подготовки молодых рабочих. Для этой цели компания создала собственную систему подготовки рабочих-кабельщиков по 22 профессиям. Обучают новичков высококвалифицированные рабочие-наставники и специалисты. Есть у нас и программы дальнейшего профессионального роста, обучение смежным профессиям, руководству бригадой. А привлекать будущие кадры нам помогает система профессиональной ориентации школьников, учащихся профессионального образования. Она направлена в том числе на стимулирование к получению высшего образования в вузах города.

Действующая на производстве система подготовки, развития и поддержания компетенций включает повышение квалификации руководителей и специалистов, целевое обучение, стажировки, программы развития кадрового резерва, ознакомление с историей, корпоративной культурой, традициями предприятия. Более 30% работников компании имеют высшее образование, 1,4% из них — ученые степени. 23% сотрудников с высшим образованием работают на рабочих специальностях.

Мы десятилетиями тесно сотрудничаем с профильными факультетами ведущих самарских вузов, осваивая новые технологии и виды продукции. Особенно плодотворно идет взаимодействие в этом направлении с Самарским государственным техническим университетом, Самарским национальным исследовательским университетом им. академика С. П. Королева и Поволжским государственным университетом телекоммуникаций и информатики. 12 сотрудников компании сейчас проходят обучение по профильным специальностям в вузах Самары без отрыва от производства.

Однако даже при такой разноплановой работе в этом направлении озабоченность нехваткой квалифицированных кадров остается. Предприятие постоянно развивается и нуждается в профессионалах.

— Социальная ответственность бизнеса начинается с заботы о сотрудниках. Как бы вы оценили условия, в которых работает коллектив предприятия?

— Заботе о коллективе мы всегда уделяем большое внимание. Наш коллективный договор один из лучших в отрасли — он включает дополнительные выплаты, льготы и компенсации работникам. В структуре компании есть отлично оснащенный здравпункт, что позволяет проводить лечение и профилактику заболеваний без отрыва от производства и сократить потери рабочего времени.

Встреча с ветеранами производства всегда приятна - ответственное отношение к общему делу и добросовестность не забываются

Большую работу, направленную на помощь молодым специалистам, ведет Совет молодежи, создавая условия для развития и реализации их научно-технического и творческого потенциала, заботясь о поддержке семьи, организуя культурно-массовые и спортивные события. Мы поддерживаем своих ветеранов-пенсионеров. 168 ветеранов предприятия получают ежемесячную прибавку к пенсии, более 500 человек — материальную помощь к юбилеям и Дню пожилого человека.

Персонал ЗАО "СОКК" — основной актив предприятия. Правильно подобранные кадры обеспечивают успешное функционирование всех производственных процессов на должном уровне.