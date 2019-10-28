16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Strelka Hall откроется иммерсивная выставка молодого самарского художника Марка Берне В художественном музее откроется выставка Олега Елагина "Deep digital night. Вглубь цифровой ночи" Генуэзская резная плита, найденная в Шигонах, стала экспонатом музея им. Алабина В Самаре открылась выставка мексиканской гравюры XX века В областной библиотеке покажут историю любви Фриды Кало и Диего Ривера в 96 фотографиях

Музеи и выставки Культура

В музее им. Алабина откроется выставка "Коллекционирую Самару"

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

К 195-летию Петра Алабина в Самарском областном историко-краеведческом музее откроется выставка "Коллекционируя Самару"(6+). Презентация выставки состоится 29 октября в 14:00.

Экспозиция собрана на основе уникальных материалов из фондовых собраний музея им. П.В.Алабина: она представит посетителям редкие музейные предметы, которые отражают становление Самары в различных аспектах ее жизни с конца XIX века по настоящее время.

Посетители выставки смогут увидеть одни из самых ранних экспонатов, поступивших в музей, а также проследить хронологию превращения Самары в крупный центр культуры, науки и промышленности  Поволжья.

После знакомства с экспонатами у посетителей будет возможность проверить свои знания об истории города с помощью интерактивных игр.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Невозможное путешествие" в галерее "Виктория": больше событие, чем выставка

"Невозможное путешествие" в галерее "Виктория": больше событие, чем выставка

В Самаре стартовал фестиваль иллюстрации "Барбазуль"

В Самаре стартовал фестиваль иллюстрации "Барбазуль"

В галерее "Виктория" выставили работы выпускников курсов "Новые художники"

В галерее "Виктория" выставили работы выпускников курсов "Новые художники"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3