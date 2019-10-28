В музее им. Алабина откроется выставка "Коллекционирую Самару"

К 195-летию Петра Алабина в Самарском областном историко-краеведческом музее откроется выставка "Коллекционируя Самару"(6+). Презентация выставки состоится 29 октября в 14:00.

Экспозиция собрана на основе уникальных материалов из фондовых собраний музея им. П.В.Алабина: она представит посетителям редкие музейные предметы, которые отражают становление Самары в различных аспектах ее жизни с конца XIX века по настоящее время.

Посетители выставки смогут увидеть одни из самых ранних экспонатов, поступивших в музей, а также проследить хронологию превращения Самары в крупный центр культуры, науки и промышленности Поволжья.

После знакомства с экспонатами у посетителей будет возможность проверить свои знания об истории города с помощью интерактивных игр.