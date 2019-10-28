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Суды Происшествия

В Самаре капитана полиции приговорили к году заключения за покушение на мошенничество

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Промышленного районного суда, вынесенный капитану полиции Сергею Данилову, признанному виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным ведомства, сведения о причастности Данилова к вымогательству денег за непривлечение к уголовной ответственности были получены их сотрудниками в августе 2018 г., когда он служил начальником УНК ОП № 7 УМВД России по Самаре.

Во время дальнейшей работы эта информация подтвердилась.

6 августа 2018 г. Данилова задержали сотрудники УФСБ при получении 600 тыс. рублей. В отношении него возбудили уголовное дело о получении взятки — ч. 5 и ст. 290 УК РФ.

5 августа 2019 г. Промышленный райсуд Самары признал Данилова виновным и назначил ему год лишения свободы в колонии общего режима.

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