Самарец, расплатившийся чужой банковской картой, получил условный срок

В Самаре суд вынес приговор 27-летнему мужчине, которого признали виновным в краже с чужого банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В июле 2019 г. он нашел на тротуаре у магазина на ул. Ставропольской банковскую карту и в тот же день четырьмя транзакциями оплатил свои покупки на общую сумму 3197 рублей.

В суде мужчина полностью признал и возместил ущерб. В итоге ему назначили шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил.