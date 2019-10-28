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Преступления Происшествия

В отношении первого замначальника КбшЖД возбудили уголовное дело

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело в отношении первого замначальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина и двух его предполагаемых подельников. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе следственного управления.

По данным ведомства, действия подозреваемых в зависимости от роли каждого квалифицировали по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере").

По версии следствия, подозреваемый и его подельники в октябре 2019 г. организовали преступную схему, чтобы получить от представителя транспортной компаний 1,2 млн руб. за беспрепятственную перевозку своей продукции по железнодорожным путям предприятия. В случае отказа железнодорожник угрожал повлиять на расторжение договора поставки товаров и тем самым полностью лишить бизнесменов возможности вести свою деятельность.

Преступление выявили благодаря сотрудникам УФСБ России по Самарской области.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Следственного управления.

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