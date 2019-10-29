АвтоВАЗ с 31 октября на два дня остановит сборочные линии

АвтоВАЗ приостановит все сборочные линии с 31 октября по первое ноября по причине наполненности складов дилеров компании, пишет 32cars.ru.

Рабочие в эти дни получат примерно 67% от средней зарплаты. Что касается сотрудников, которые задействованы в выпуске запасных частей, а также инвентаризации и других неотложных работах, то их данный простой не коснется. Т

Таким образом целью простоя является необходимость оптимизировать запасы готовых машин. В том числе на линиях будет проведена инвентаризация.