16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АвтоВАЗ с 31 октября на два дня остановит сборочные линии Полиция Монголии приобрела партию Lada 4×4 Музей Lada пополнился гоночным родстером АвтоВАЗ отсрочил переход на электронные ПТС на год "Дочка" GM-АвтоВАЗ попала в дело о преднамеренном банкротстве "Промышленного строительства"

Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ с 31 октября на два дня остановит сборочные линии

ТОЛЬЯТТИ. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АвтоВАЗ приостановит все сборочные линии с 31 октября по первое ноября по причине наполненности складов дилеров компании, пишет 32cars.ru.

Рабочие в эти дни получат примерно 67% от средней зарплаты. Что касается сотрудников, которые задействованы в выпуске запасных частей, а также инвентаризации и других неотложных работах, то их данный простой не коснется. Т

Таким образом целью простоя является необходимость оптимизировать запасы готовых машин. В том числе на линиях будет проведена инвентаризация.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

На АвтоВАЗе обсудили взаимодействие с предприятиями автокомпонентной отрасли

На АвтоВАЗе обсудили взаимодействие с предприятиями автокомпонентной отрасли

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3