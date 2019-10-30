В Самарском художественном музее пройдет Ночь искусств "Мода среди муз"

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В воскресенье, 3 ноября с 18:30 Самарский художественный музей примет участие во Всероссийской акции "Ночь искусств". Ее темой станет "Мода среди муз" (12+).