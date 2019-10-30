В Самарском художественном музее пройдет Ночь искусств "Мода среди муз"

В воскресенье, 3 ноября с 18:30 Самарский художественный музей примет участие во Всероссийской акции "Ночь искусств". Ее темой станет "Мода среди муз" (12+).
Программа ночи:
18.30 — 21.00 — слайд-шоу "Итальянская мода", холл 1-го этажа.
Выставка "60 лет итальянской моды", Мраморный зал:
19.00 — 23.00 — Световой перформанс Олега Елагина "En Vogue";
20.30 — 21.30 — концерт джазовой музыки: Григорий Файн (фортепиано, вокал);
21.00 — 21.30 — специальная экскурсия по выставке "Музы среди звезд".
Выставка Олега Елагина "Вглубь цифровой ночи", зал "Лекторий", 1-й этаж:
20.00 — Музыкально-пластический спектакль "Я — есть".Театр-студия "Фонарь"
21.00 — Авторская экскурсия по выставке от Олега Елагина.
Выставка Натальи Хохловой "Мир театрального художника", зал "Коллекционер", 1-й этаж:
19.30 — 20.30 — лекция Натальи Хохловой, посвященная особенностям профессии сценографа;
21.30 — 22.30 — лекция историка Зои Кобозевой, посвященная "итальянскому" следу в истории моды.
Холл, 2-й этаж:
19.00 -19.30, 20.00 — 20.30, 21.00 — 21.30, балюстрада — живой концерт джазовой музыки;
21.40 — показ коллекции моделей Любови Егоровой "Солярис".
Выставка "Художники Васильевы. Вдохновленные театром", 3-й этаж, 23 зал:
20.30-21.30 — кураторский показ выставки "Художники Васильевы. Вдохновленные театром" от хранителя коллекции Ольги Астафеевой.
Цена входного билета — 250 руб., льготный — 150 рублей, дети до 6 лет бесплатно.