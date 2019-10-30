Работы из фондов самарского музея выставлены в Новой Третьяковке

Две картины из фондов Самарского художественного музея представлены на открывшейся недавно выставке "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры" в Новой Третьяковке. Работы из собрания самарского музея также есть в экспозиции Василия Поленова.

В Новой Третьяковке выставлены самарские "Жизнь в большой гостинице" Казимира Малевича и "Гора Кассис" Петра Кончаловского. Проект "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры" приурочен к 100-летию первого в мире государственного музея современного искусства — московского Музея живописной культуры (МЖК), существовавшего с 1919 по 1929 год.

В той же Новой Третьяковке на большой ретроспективной выставке Василия Поленова, приуроченной к 175-летию одного из крупнейших русских живописцев, также есть две работы из самарских фондов.

А в Нижегородском музее идет выставка "Маковские: династия", для которой Самарский художественный музей предоставил 10 картин из своего собрания.