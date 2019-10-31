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Музыка Культура

В "Парадной" сыграет квинтет Александра Карбасова

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 3 ноября, в баре "Парадная" на ул. Фрунзе, 111 выступит джазовый квинтет под управлением Александра Карбасова. В его составе — музыканты Самарского джазового оркестра, а также известные джазмены нашего города.

Музыканты исполнят традиционный джаз 20-40 годов прошлого века в первом отделении, добавив немного прохлады и свежести во втором. Кроме этого, будет представлена новая программа в стиле "хард-боп".

После концерта состоится традиционный JAM-session, на который приглашаются все музыканты.

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