В "Парадной" сыграет квинтет Александра Карбасова

В воскресенье, 3 ноября, в баре "Парадная" на ул. Фрунзе, 111 выступит джазовый квинтет под управлением Александра Карбасова. В его составе — музыканты Самарского джазового оркестра, а также известные джазмены нашего города.

Музыканты исполнят традиционный джаз 20-40 годов прошлого века в первом отделении, добавив немного прохлады и свежести во втором. Кроме этого, будет представлена новая программа в стиле "хард-боп".

После концерта состоится традиционный JAM-session, на который приглашаются все музыканты.