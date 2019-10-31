В Самару с выставкой приедет французский фотограф Жан-Марк Годес

С 8 по 30 ноября в Самарском литературном музее пройдет выставка французского фотографа Жан-Марка Годеса "Живые книги" (0+).

Жан-Марк Годес — французский фотограф, который посвятил себя продвижению книги посредством фотографии. Его работы — это поэтическое воплощение воображаемых отношений между жизнью и книгой.

Творчество фотографа находится на стыке искусства, фотографии, поэзии, литературы и даже театра. Жан-Марк Годес приглашает к размышлению о месте воображаемого в современном мире.

При подготовке каждой из работ Жан-Марк Годес исходит из идеи, которую сначала изображает на бумаге. Реализация проекта включает множество этапов: формирование команды, кастинг, определение места съемки, создание декораций, выбор костюмов, макияжа, света, репетиции… При этом фотограф не использует компьютерный монтаж.

Жан-Марк Годес приедет на открытие выставки и сам расскажет о своем творческом методе.

Открытие и встреча состоятся 8 ноября в 19:00 в Самарском литературном музее (ул.Фрунзе, 155). Вход свободный.

Выставка будет работать с 8 по 30 ноября, вход стоит 100 рублей.

В рамках выставки пройдет серия мероприятий:

9 ноября с 11:00 до 12:30 — мастер-класс фотографа Жан-Марка Годеса. Стоимость 350 рублей. Необходима предварительная регистрация и оплата.

9 ноября 13:00 — постановочное фото с участием самарцев для коллекции Жан-Марка Годеса. Необходима регистрация по тел. 270 85 13.

16 ноября 11:00 — мастерская с Жюльет Карс "Поэзия и каллиграммы" (для изучающих французский язык с уровнем А1+, возраст 10+). Мастерская будет проходить с переводом на русский язык. Необходима регистрация по тел. 270 85 13. Вход 100 рублей.

30 ноября 17:00 — просмотр анимационного фильма "Картина" и обсуждение с носителем языка, 6+. Вход свободный.

Выставка "Живые книги" организована "Альянс Франсез Самара" в сотрудничестве с Самарским литературным музеем в рамках V Международного фестиваля "Французская осень" при поддержке Посольства Франции в РФ и Французского института в России.